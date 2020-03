Municipales : à la liste 2020 en commun se retire si le second tour est maintenu

« Nous ne participerons pas au second tour des élections municipales dans les conditions actuelles », annonce ce dimanche soir Mathilde Nassar, qui conduit la liste 2020 en commun dans la course à la mairie de Belfort. La liste est arrivée en deuxième position avec 15,26% des suffrages exprimés (1286 bulletins), loin derrière le maire LR sortant Damien Meslot, qui caracole en tête avec 4045 électeurs, soit 48% des voix.

« Pour 2020 en commun, la seule priorité est la crise sanitaire d’une ampleur inédite que nous traversons. Le collectif inter-hôpitaux avait déjà appelé à l’annulation du premier tour. Nous connaissons les conditions dans lesquelles travaillent les personnels hospitaliers dans le Nord Franche-Comté. Notre souci va aux malades et à nos concitoyens qui sont en première ligne face à l’épidémie » poursuit le texte adressé un peu après 22h aux rédactions.