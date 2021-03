PMA : le groupe Indépendants et solidaires réplique

« En retirant les délégations de vice-présidents de l’agglomération à Nadine Mercier et Nicolas Pacquot, 2 élus du groupe Indépendants et Solidaires, Charles Demouge apporte une nouvelle fois la preuve de sa totale incapacité à faire travailler ensemble tous les élus de ce territoire », dénonce le groupe Indépendants et Solidaires dans un communiqué de presse, en réaction à la décision du président Les Républicains (LR) de Pays de Montbéliard Agglomération, que Le Trois dévoilait ce mercredi en fin d’après-midi.

Le communiqué rappelle le péché originel : l’élection du 11 juillet 2020, où a été élu le président de l’agglomération, Charles Demouge, et les vice-président (notre article). Nicolas Pacquot, qui était candidat au fauteuil de président, avait terminé 2e. Aucune vice-présidence n’avait pourtant été proposée à son groupe, Charles Demouge nouant des alliances avec Marie-Noëlle Biguinet (LR) et le socialiste Martial Bourquin qui avait fini 3e. Et le groupe de rappeler qu’il représente pourtant 30 communes et 23 maires. « Déjouant leur manœuvre, Nadine Mercier et Nicolas Pacquot ont été́ élus démocratiquement par l’assemblée, en parfaite connaissance de cause sur le positionnement du groupe auquel ils appartiennent », rappelle le groupe. Cette élection comprenait les germes des tensions futures (notre article).