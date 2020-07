Philippe Petitcolin : « Il faut que Belfort soit reconnu comme le centre mondial de l’hydrogène et de l’opérabilité »

Nous disposons aujourd’hui de beaucoup de données, au niveau européen, mais aussi en Angleterre avec le National Grid (c’est le gestionnaire du réseau électrique anglais, NDLR). Comme c’est une île, il n’y a pas d’interdépendances avec d’autres réseaux. Nous voyons encore plus facilement l’impact du renouvelable. On se rend compte qu’à chaque fois qu’il y a des perturbations sur le réseau, des pertes de fréquence, on n’arrive pas à gérer avec le renouvelable. On est obligé d’éteindre le renouvelable et de rallumer la turbines à gaz pour stabiliser le réseau. Stabiliser le réseau est une chose extrêmement complexe ; cela s’appelle l’opérabilité et c’est une compétence essentielle qui restent à Belfort. Nous avons à Belfort une petite équipe d’experts en opérabilité. C’est eux qui font toutes les études d’opérabilité pour tout General Electric dans le monde. C’est la science de comment s’adapter au réseau et comment le stabiliser. Avec la montée en puissance du renouvelable, cette compétence devient de plus en plus importante.