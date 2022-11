Peugeot-Motocycles face au traitement de choc de Mutares

« Il faut retrouver le plus vite possible la voie de la croissance et de la rentabilité », annonce Philip Szlang, président de Mutares France, mais aussi chargé des investissements de Mutares en France, Allemagne et Benelux. L’entreprise allemande est née en 2008 à Munich ; elle est cotée aux marchés de Munich et de Francfort. L’entreprise allemande dispose de dix bureaux en Europe, dont Munich, Paris, Milan, Londres, Amsterdam ou encore Vienne ; Paris est le plus ancien, hors de l’Allemagne, et a été fondé en 2015.

Mutares est spécialisée dans la reprise d’entreprise, enregistrant 50 à 500 millions d’euros de chiffres d’affaires. Le groupe rachète des entreprises dans des situations délicates, mais « avec un potentiel de croissance », insiste le président France. Dans son portefeuille, Mutares détient 32 entreprises, dont tous les sièges sociaux sont en Europe. Sept de ces sociétés sont basées en France, représentant quinze sites industriels et 5 000 salariés, détaille l’entreprise. « Nous savons investir en France », rassure alors Philip Szlang. Quand Mutares investit, elle est toujours majoritaire ou prend le contrôle de l’entreprise. Cette trentaine d’entreprises enregistre 4 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2022. La société dispose de quatorze entreprises du domaine de l’automobile et des mobilités ; le segment pèse 2 milliards de chiffre d’affaires de Mutares. Souvent présentée comme un fonds d’investissements ou un fonds de pension, Mutares précise à cet égard qu’elle investit ses propres capitaux et non pas ceux de tiers et qu’elle n’a pas de durée de d’investissement.

L’opération est actuellement présentée aux représentants du personnel. Elle doit ensuite être soumise aux règles de la concurrence. Si cela se déroule comme prévu, la cession sera actée début 2023. À cet instant, des salariés de Mutares seront mis à disposition de Peugeot-Motocycles ; l’entreprise compte 200 salariés dont 120 sont des experts opérationnels. « Ils accompagnent les directions et les équipes pour accélérer l’excellence et accélérer les pistes de croissance », précise le président France de Mutares, qui mène sa troisième acquisition en 2022.