Ni corps ni aveux : Nicolas Zepeda rejugé pour la mort de Narumi Kurosaki

Sollicité par l’AFP, son nouvel avocat, Antoine Vey, n’a pas donné suite. Ce ténor du barreau parisien prend la relève d’une autre avocate chevronnée, Jacqueline Laffont, qui avait terminé le premier procès « très éprouvée » en avril dernier : « Je sors (…) bouleversée par ce procès (…) d’une intensité dramatique, douloureuse rarement atteinte », avait-elle confié.

Lors d’une audience à haute tension, alors que son client était accablé par les éléments du dossier et soumis à un feu roulant de questions, elle avait semblé lui tendre la main pour d’hypothétiques aveux. Vacillant, l’accusé était malgré tout resté cramponné à sa position: « je n’ai pas tué Narumi ! Moi aussi je veux savoir ! » avait-il crié, en larmes et tapant du poing.

Le 12 avril, les jurés le condamnaient à 28 ans de réclusion criminelle pour assassinat (lire notre article). Présumé innocent, il risque cette fois la perpétuité. Selon l’enquête, Narumi Kurosaki, arrivée à Besançon à l’été 2016 pour y apprendre le français, avait rompu avec Nicolas Zepeda qu’elle avait rencontré lorsqu’ils étudiaient tous deux au Japon.

Sans la prévenir, l’amoureux éconduit était venu la retrouver à Besançon et avait passé avec elle la nuit du 4 au 5 décembre 2016. Cette nuit-là, dans la résidence universitaire, des témoins disent avoir entendu des « hurlements de terreur » et un bruit sourd « comme si on frappait ». Personne n’a plus revu la Japonaise au visage fin, alors âgée de 21 ans. Son corps n’a jamais été retrouvé. Depuis le début, ce garçon brun d’allure juvénile le martèle : il n’a rien à voir avec la disparition de Narumi.