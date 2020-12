Muse en concert bonus des Eurockéennes 2021

La nuit Eurotroniks, de 00h à 5h, samedi soir, sera animée par 10 groupes et menée par Paul Kalkbrenner, Paula Temple et Meute, qui joueront en même temps sur les scènes de la Loggia, de la Plage et de la Green Room.

La scène rock n’est pas en reste et témoigne de sa vitalité, notamment en Europe, avec The murder capital, déjà passé par La Poudrière, ou encore Squid, qui a coché la case GeNeRiQ. On peut compter aussi sur la présence des locaux Last Train, que l’on avait laissé à la presqu’île du Malsaucy, au mois de juin, avec la fresque de Saype qui faisait résonner le festival, malgré son annulation.