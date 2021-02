Montbéliard : quatre interpellations à la Petite-Hollande mardi matin

Au lendemain de la visite de Gérald Darmanin (notre reportage), ministre de l’Intérieur, et de l’arrivée de neuf nouveaux policiers au commissariat de Montbéliard, une importante opération de police a été menée à l’aube dans le quartier de la Petite-Hollande.

Les policiers de la circonscription ont été épaulés par des policiers du Raid venus de Strasbourg indique France bleu Belfort-Montbéliard. Les opérations ont permis d’interpeller quatre individus suspectés d’être impliqués dans l’épisode de violences urbaines du 14 juillet 2020. À la suite de cet épisode, un couvre-feu avait été instauré. « Les mis en cause ont été identifiés après un long et difficile travail d’investigation et de collecte d’éléments probants, mené sous la responsabilité de l’autorité judiciaire », indique la préfecture du Doubs dans un communiqué, félicitant le travail des agents.

Lundi, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a confirmé une enveloppe de 70 000 euros pour installer des caméras de vidéo-protection. L’État veut « rénover le quartier et agir au sein de la cité éducative pour donner de l’espoir et des perspectives d’émancipation à la jeunesse, écrit-il. Les forces de sécurité intérieure continueront à œuvrer pour garantir la paix et la tranquillité à laquelle aspire légitimement l’immense majorité des habitants du quartier de la Petite-Hollande, y compris les jeunes. »