A Belfort et Montbéliard, Gérald Darmanin à l’écoute de policiers «désenchantés»

« Nous voyons des policiers désenchantés de plus en plus tôt », s’étonne ce brigadier de la brigade anti-criminalité (BAC) de Belfort, 20 ans de boutique, en s’adressant, ce lundi après-midi, à Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur était à Belfort et Montbéliard pour écouter les doléances des fonctionnaires de police, alors qu’il entame le Beauvau de la sécurité, une vaste période de concertation organisée autour de tables-rondes tous les quinze jours, visant à repenser la police de demain et à mieux cerner le projet de loi de sécurité globale. À côté de lui, c’est un enquêteur, qui gère entre 120 et 150 dossiers, qui « tire la langue ».

Face au ministre de l’Intérieur, il a une vingtaine de policiers. Des agents en tenue, présents sur la voie publique. Des enquêteurs. Certains travaillent de jour. D’autres de nuit. Certains sont des agents des services techniques et scientifiques, alors que d’autres sont membres de la brigade anticriminalité. Certains sont officiers. D’autres gardiens de la paix. Tout le monde est là pour parler vrai. S’écouter. Et interpeller. On n’est pas dans une séance de câlinothérapie. Quand le ministre veut dire ce qu’il pense, il le fait. Il n’a pas hésité à pointer du doigt, par exemple, quelques manques, parfois, dans l’encadrement.