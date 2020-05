Montbéliard : 3 dates à retenir pour la distribution des masques

Sur un schéma à peu près similaire à celui de la ville de Belfort , la distribution des masques par la Ville de Montbéliard commence avant le déconfinement officiel pour les 70 ans et plus. Leur ensachage a été réalisé le 4 mai et la municipalité a commencé ce mardi à distribuer les masques en « main propre » ou lorsque ce n’est pas possible, dans la « boîte aux lettres », explique un communiqué de presse de la Ville de Montbéliard. Quelle que soit la tranche d’âge, c’est « deux masques par foyer ».