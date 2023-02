Mandeure : Mutares finalise l’acquisition de Peugeot Motocycles

La société allemande Mutares a confirmé avoir conclu l’acquisition de 50 % du capital de Peugeot Motocycles à l’Indien Mahindra, qui avait racheté l’entreprise à 100 % en 2019. Elle prend le contrôle à hauteur de 80 %. Mahindra « restera co-actionnaire pour soutenir le lancement de nouveaux produits et la forte croissance des activités attendues dans les années à venir », indique le communiqué de presse de l’entreprise allemande, qui détient un bureau en France depuis 2015.

Basé à Mandeure, Peugeot Motocycles réalise un chiffre d’affaires annuel de 140 millions d’euros. L’entreprise n’en est pas moins en difficulté. « Il faut retrouver le plus vite possible la voie de la croissance et de la rentabilité », annonçait dans nos colonnes, au mois de novembre (lire notre article) Philip Szlang, président de Mutares France, mais aussi chargé des investissements de Mutares en France.

Après avoir pris la main sur l’entreprise, Mutares va mener, en lien avec la direction de l’entreprise, un travail autour de l’organisation de la production, de la vente, des achats, mais aussi de l’informatique et des ressources humaines. Comment produit-on ? Comment achète-t-on ? Comment transporte-t-on ? Autant de questions que Mutares va mettre sur la table dans les prochains mois, en déroulant un plan méthodique, construit autour de 100 jours. Avec un objectif : retrouver la rentabilité dans un délai compris entre six et dix-huit mois. « Nous connaissons ces grands groupes, mais aussi leurs lacunes et lenteurs », indique Mathieu Purrey, managing director à Mutares et responsable du segment automobiles et mobilités. L’idée est de retrouver la dynamique et la flexibilité d’une PME à cette société qui compte 345 salariés.

L’usine, qui produit chaque année 8 000 modèles, vient de lancer la production du nouveau scooter SUV XP 40. Les deux-routes et trois-roues de Peugeot Motocycles sont vendus dans 3000 points de vente à travers le monde.