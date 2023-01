Louis Deroin : « Le coût de l’énergie a été le véritable accélérateur des difficultés »

Entre autre. Et je trouve que c’est encore plus violent pour les syndicats salariés. C’est grave. Et leur seule solution, aujourd’hui, c’est de déclencher un mouvement de grève de dingue et d’avoir plus d’un million de personnes dans la rue (1,12 million de personnes ont manifesté jeudi 19 janvier, selon le ministère de l’Intérieur, et 2 millions selon la CGT, NDLR), simplement – et ce n’est pas forcément que le sujet des retraites qui les motive – pour dire qu’ils existent et qu’ils sont les interlocuteurs avec qui discuter. Si vous écoutez les commentaires du lendemain de la grève, de nombreux leaders syndicaux disaient : « C’est nous les organisations légitimes. » Ce qui veut bien dire qu’ils ont eu le sentiment de perdre cette légitimité.