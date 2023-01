Bourgogne-Franche-Comté :  les démissions en hausse dans la filière automobile 

La baisse s’explique surtout par un mauvais équilibre entre les embauches et les départs.Au premier semestre 2022, 2 450 personnes ont été embauchées. Et 2 950 personnes ont quitté la filière. Les embauches sont pourtant remonté par rapport à 2021 (2 450 embauches en 2022 contre 2 150 en 2021), mais cela ne suffit pas à recoller au niveau d’avant-crise, où l’on recensait sur le premier trimestre 2 760 embauches.

Entre juin 2021 et 2022, ce sont deux salariés sur dix qui ont quitté leur établissement à la suite d’une fin de CDD. Dans ces données, huit salariés sur dix ont quitté leur emploi en raison d’une rupture de contrat (démission, licenciement, retraite). Et le premier motif de départ est la démission. Un phénomène qui n’est pas nouveau, précise l’Insee. « En proportion, les démissions sont plus nombreuses qu’en 2021, mais aussi fréquentes qu’en 2019 », détaille-t-elle. Il n’est pour autant pas expliqué.

L’Insee rapporte aussi que la baisse ne date pas d’aujourd’hui. « L’emploi dans la filière automobile a nettement reculé entre la fin 2018 et la fin 2020 », note l’Insee. Mais la baisse a largement été accentuée entre juin 2021 et juin 2022. Sur la période de 2018 et 2022, l’Insee note que ce sont 5 470 emplois qui ont été supprimés au sein de la filière. Et cela se répercute dans tous les secteurs, avec une baisse qui varie de -1,0% dans le commerce intra-filière à -16,5% dans le transport logistique.