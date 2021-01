L’inquiétude de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté à la veille du Nouvel An

Dans son communiqué hebdomadaire, l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté souligne d’abord que le seuil symbolique des 4000 morts du covid vient d’être franchi : « Notre région, qui vient de franchir le seuil des 4 000 décès du covid-19, connaît actuellement une situation sanitaire très fragile avec une pression soutenue qui s’exerce sur notre système hospitalier, le plaçant en grande tension. »

L’agence régionale poursuit en insistant sur le fait que la région présente des indicateurs inquiétants. « L’évolution de la situation épidémique dans notre région est très défavorable, avec un taux d’incidence en population générale de l’ordre de 214 pour 100 000 habitants (soit environ 100 points de plus qu’à l’échelle nationale) et de 243 pour 100 000 habitants concernant les 65 ans et plus. La circulation active du virus n’épargne aucun département. Le taux de positivité des tests (5,2 %) s’établit à près du double de la moyenne nationale (2,9 %). La baisse relative de ces taux sur les sept derniers jours doit être interprétée avec précaution, compte tenu du plus grand nombre de tests réalisés au cours de cette période par des personnes asymptomatiques qui souhaitaient se rassurer à l’approche des fêtes et du fait de la non réalisation de tests au cours du long week-end de Noël.

Même artificiellement orientés à la baisse, ces deux indicateurs restent les plus élevés de France et témoignent d’une circulation élevée du virus dans notre région. Les données relatives aux admissions à l’hôpital attestent de la tension que connaît notre système de santé : 1 843 patients (450 de plus qu’au pic de la 1ère vague) sont actuellement en soin pour des formes sévères de covid-19 dans les établissements de santé de notre région, dont 180 placés en réanimation. La barre des 4 000 décès depuis le début de la crise a été franchie au cours de la semaine écoulée. On recense 2 620 décès à l’hôpital et 1 499 décès en établissements médico-sociaux depuis le 1er mars 2020. »