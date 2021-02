L’établissement français du sang encourage le don de plasma

L’établissement français du sang (EFS) a lancé sa première campagne de communication pour sensibiliser au don de plasma pour attirer de nouveaux donneurs et répondre aux besoins croissant. Le don de plasma nécessite environ 1 heure 30. On est installé tranquillement sur un fauteuil incliné. On peut éventuellement bouquiner, regarder une série ou surfer sur la toile. Et l’EFS a bien compris qu’elle pouvait communiquer sur cet aspect : prendre du temps pour soi et pour les autres. « Buller, regarder une série, trier des photos, errer sur les réseaux sociaux sans culpabiliser… car en même temps, on sauve une vie », interpelle à ce sujet l’EFS dans son communiqué de presse.