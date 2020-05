Les voitures électriques accélèrent malgré la chute du prix du pétrole

Pourtant, les constructeurs ne prévoient pas de chambouler leurs prévisions. La part de marché de l’électrique pourrait « seulement fléchir légèrement par rapport au pronostic initial », estime Ferdinand Dudenhöffer, directeur du Center Automotive Research (Car) basé en Allemagne. Il table pour 2020 sur 3,8% de part de marché en Europe, dans un scénario de pétrole pas cher, contre 4% dans le cas contraire, soit, dans tous les cas, un doublement en un an.

Selon lui, les plafonds européens de CO2 très contraignants qui s’appliquent à partir de cette année aux ventes automobiles « obligent les constructeurs à vendre des véhicules électriques pour éviter les amendes » très lourdes prévues en cas d’infraction.

Son opinion est partagée par Matthias Schmidt, expert du marché des véhicules électriques : « Dans une économie de marché plus libérale comme les États-Unis, où les objectifs de CO2 au niveau fédéral sont faibles, le marché sera probablement davantage affecté que dans des économies plus régulées comme l’Europe et la Chine. »