Les syndicats prudents face à la généralisation du télétravail chez PSA

La CFE-CGC, 2e syndicat du groupe, a également appelé à « ne pas tirer des conclusions trop hâtives » de la période actuelle, » car nous n’en sommes pas encore sortis « . Elle se dit néanmoins prête à » participer aux études de ce projet d’entreprise ».

« Nous sommes d’accord pour parler de l’avenir de l’entreprise et des nouvelles méthodes de travail, mais on ne doit pas se limiter au télétravail, il faut tout repenser « , a déclaré à l’AFP Franck Don, de la CFTC PSA (4e syndicat), en évoquant notamment la relocalisation de certaines activités. » Pour discuter de tout ça, deux mois de négociations, ça me paraît court « , a-t-il souligné.

PSA prévoit de discuter avec les organisations syndicales en mai et juin et vise une » mise en place à l’été pour l’ensemble des implantations dans le monde » du télétravail comme nouvelle norme.

La présence sur site ne serait plus que d’une journée à une journée et demie par semaine, en moyenne, pour les salariés dans le tertiaire, le commercial et la recherche-développement, selon ce projet.