Les pompiers belfortains en grève pour préserver leurs acquis sociaux

La situation ne semble pourtant pas si nette. Le régime des sapeurs-pompiers est particulier. « Officiellement », les pompiers professionnels du département travaillent 1 582 heures, soit vingt-cinq heures de moins que le temps légal du travail. Cette sommes est calculée sur ce que l’on nomme le temps d’équivalence. Lorsqu’un pompier professionnel assure une garde de vingt-quatre heures (les plus nombreuses, sinon c’est douze heures), il n’est payé que seize heures trente ; en France, la moyenne du temps d’équivalence est de 17,03 heures selon les syndicats. Pourtant, il est bien présent vingt-quatre heures et à disposition pour partir en intervention. Et ce temps supplémentaire n’ouvre pas droit à des RTT observent les syndicats. En temps réel, ils peuvent donc être présents bien plus longtemps à la caserne, sans dépasser, normalement, 2 256 heures par an, un cadre fixé par l’Union européenne. « On donne donc plus de 500 heures à notre patron », résume Sébastien Boillot, du syndicat autonome, pompier à la caserne Belfort-Nord, à Valdoie. Pour autant, les pompiers sont d’accord avec ce deal. « Ce ne sont pas les vingt-cinq heures [supplémentaires] qui posent problème », convient Pierre-Arnaud Fillatre, pompier à Belfort-Sud, à Danjoutin, du syndicat Force ouvrière. Ils acceptent même d’afficher les 1 607 heures. Pour l’obtenir, Florian Bouquet a proposé de revaloriser le temps d’équivalence de 16,5 à 16,83 heures comptées sur 24 heures de présence. Mais les syndicats tiquent sur les avantages perdus, ce que ne nie pas le Département. Il répond juste qu’il applique la loi.

Le rapide calcul d’un officier, qui compte 5 jours d’ancienneté par an, montre que c’est quasiment deux semaines de travail supplémentaire qu’il devra fournir chaque année, avec ce nouveau mode de calcul. « Deux semaines où je ne suis pas avec ma femme ni mes enfants », déplore-t-il. Surtout, les syndicats précisent que la loi ouvrent des possibilités d’adaptation, à condition d’appliquer l’article 2 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001, qui précise : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétence, réduire la durée annuelle du travail servant de base au décompte du temps de travail (…) pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaire décalé, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ». Des éléments qui sont rappelés dans l’article 47 de la loi de 2019, qui précise que certains régimes de travail ne sont pas concernés par cette évolution, « pour tenir compte des sujétions spécifiques auxquelles sont soumis certains agents publics (travail de nuit, le dimanche, jours fériés, travail pénible ou dangereux… », peut-on lire dans la loi, qui cite ensuite expressément le métier de sapeur-pompier. Du côté du département, on remarque que l’on pourrait faire autrement, mais avec le risque que la décision soit cassée par la préfecture.

Selon les représentants du personnel, en s’appuyant sur ce décret, une décision du conseil d’administration pourrait permettre de diminuer le temps de travail annuellement d’autant de jours correspondant aux congés d’ancienneté, afin de gommer leur suppression. Une décision similaire a été prise en Saône-et-Loire, indiquent-ils, avec des volumes horaires différents selon l’ancienneté des agents. « Ils peuvent le faire », soutient Sébastien Boillot, soulignant l’usure du métier, sa difficulté, notamment quand on vieillit. « Cela ne coûtera rien au Sdis », assurent-ils également, toujours ouverts à la négociation, mais prêts aussi à défendre leurs acquis.