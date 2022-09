À l’échelle du département, nous avons 45 pompiers formés de tout niveau (sur un effectif total de 125 pompiers professionnels et 350 pompiers volontaires) : un chef de colonne ; deux chefs de groupes ; quinze chefs d’agrès (responsable du véhicule, NDLR) ; et des équipiers feux de forêt. Le chiffre, aujourd’hui, est ce qu’il est. L’idée est de le consolider. Notamment en poursuivant dans les prochaines années des actions de formation avant les saisons, en avril ou mai, en collaboration avec le SDIS 25. Des stages mutualisés sont menés régulièrement, afin que l’on puisse avoir une culture commune. Cela est d’autant plus important que nous partons régulièrement en équipe.

Concernant l’année prochaine, nous avons prévu d’augmenter le nombre de pompiers formés. Mais ce n’est pas aisé : cela dépend de la disponibilité des volontaires pour participer aux stages pour se former, et de leur disponibilité l’été. Il faut aussi à la fois lier l’augmentation de l’effectif et être certain d’avoir un effectif qui puisse répondre en temps réel aux sollicitations.