Les Eurockéennes de Belfort seront-elles élues meilleur festival de la décennie ?

En 2020, les Eurockéennes de Belfort avait obtenu le prix « Best Ligger Festival », récompensant le meilleur festival du monde. Parmi les onze récompenses, les Arthur Award organise cette année le prix du meilleur festival de la décennie. Elles sont nommées avec les monstres que sont le British summer festival (Hyde Park, à Londres), le festival de Glastonbury (Angleterre), le Montreux Jazz Festival (Suisse), le Rock am Ring (Allemagne) et le Rock Warchter (Belgique).

« Nous sommes très fiers de cette nomination et vous remercions infiniment, toutes et tous, pour votre fidélité et votre soutien », ont écrit les Eurockéennes sur leurs réseaux sociaux, en diffusant une vidéo (ci-dessus). « C’est un truc de fou », confie Hervé Castéran, responsable de la communication, joint par téléphone. « On est très fiers d’être à côté de ces prestigieux festivals européens», ajoute-t-il.