PSA: les actionnaires confortent la stratégie de fusion avec Fiat

Les actionnaires du constructeur automobile français PSA (Peugeot, Citroën) ont conforté jeudi lors de leur assemblée générale annuelle l’option stratégique d’une fusion avec Fiat Chrysler (FCA) signée en décembre par les deux groupes.

Les actionnaires ont voté à plus de 99% en faveur de quatre résolutions marquant leur soutien au principe et au schéma de ce mariage qui doit donner naissance au quatrième groupe automobile mondial en volumes et au troisième en chiffre d’affaires, abritant sous le même toit des marques emblématiques comme Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo et Maserati.

Ils ont notamment approuvé les conventions réglementées par lesquelles les trois grands actionnaires de PSA (famille Peugeot, Bpifrance et DongFeng) s’engagent à soutenir la fusion avec FCA selon son schéma initial. Des doutes avaient été émis ces dernières semaines sur l’équilibre du montage financier qui prévoit un mariage entre égaux.

PSA et FCA prévoient de boucler leur union d’ici à la fin du premier trimestre 2021. Une fois finalisée, elle devra être formellement approuvée lors d’une assemblée générale des actionnaires extraordinaire.