Législatives : Nicolas Pacquot obtient l’investiture de la majorité

Nicolas Pacquot sera candidat aux élections législatives des 12 et 19 juin, dans la 3e circonscription du Doubs, sous la bannière Ensemble !, la majorité présidentielle regroupant le parti d’Emmanuel Macron Renaissance (ex La République En Marche), le MoDem et Horizons. Nicolas Pacquot, maire d’Étouvans, conseiller communautaire à Pays de Montbéliard Agglomération où il est président du groupe Indépendants et Solidaires, est adhérent de deux formations politiques : Renaissance et Horizons. Dans cette circonscription, Christophe Froppier est candidat pour Les Républicains. Il s’est positionné dès juillet 2021 (notre article).

Le député sortant Frederic Barbier est de nouveau investi dans la 4e circonscription. La majorité vient de publier une première vague d’investitures. La liste publiée ce jeudi soir comprend 187 candidats pour les élections législatives des 12 et 19 juin, dont Thiébaud Grudler et Baptiste Petitjean dans le Territoire de Belfort (notre article), et Christophe Lejeune, député sortant en Haute-Saône.