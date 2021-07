Législatives : Christophe Froppier (LR) candidat dans la 3e circonscription du Doubs

À peine une élection terminée, que d’autres se profilent. Les présidentielles d’abord, puis les législatives, au printemps 2022. Christophe Froppier, adjoint au maire en charge du commerce et du logement de Montbéliard, encarté chez Les Républicains, a décidé d’annoncer rapidement sa décision de se présenter aux élections législatives sur la 3e circonscription ; le poste est actuellement occupé par Denis Sommer (La République en Marche). « Cela fait plus de 20 ans que je suis militant et que je suis loyal à Marie-Noëlle Biguinet (maire de Montbéliard, NDLR) et à ma famille politique », confie-t-il. Il estime qu’aujourd’hui, c’est son heure. En 2017, il voulait déjà y aller. Le parti avait tranché en faveur de Frédéric Cartier. Il avait accepté. Cette année, il était intéressé par les départementales, mais il a laissé la place au sortant Jean-Luc Guyon. À présent, il veut se présenter en son nom devant les électeurs.

Christophe Froppier cherche à avoir l’investiture du parti Les Républicains et travaille en ce sens. Mais investiture ou non – elle est attendue fin octobre – il se présentera à l’élection. Mais ce cadre bancaire de 46 ans (il les aura le 7 juillet) espère surtout que la droite sera « rassemblée et unie pour gagner ». Face à l’abstention constatée lors des derniers scrutins, il veut « redonner envie aux jeunes et moins jeunes de revenir aux urnes », glisse-t-il, rappelant son engagement lors de la crise sanitaire pour les artisans et les commerçants. « Je veux redonner espoir », confie-t-il. Il veut porter « les inquiétudes » des ouvriers, commerçants, paysans, étudiants… « On ne peut plus aller au boulot à 6 h du matin sans s’en sortir dans la vie », résume-t-il, déterminé.

Il veut être un député qui occupera le terrain. Il en profite pour critiquer le travail de l’actuel occupant du fauteuil. « Sur les 40 dernières semaines, il a été seulement présent 14 semaines contre 33 pour Annie Genevard (qui est vice-présidente de l’Assemblée nationale et députée Les Républicains, NDLR) », critique-t-il. Il fait partie des 150 députés les moins actifs (sur 577) relève le site nosdeputés.fr, plateforme citoyenne qui observe l’activité des parlementaires. Puis Christophe Froppier de pointer aussi du doigt son activité parlementaire, regrettant seulement 4 interventions et 6 questions écrites.

Dans cette circonscription urbaine et rurale, il va rendre visite aux maire des 163 communes de la circonscription dans les prochains mois.