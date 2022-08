Le prestige de la ration de combat française [vidéo]

Les rations de combat reçoivent cet intérêt particulier depuis les années 1990. Près d’Angers (Maine-et-Loire), aux Ponts-de-Cé, les rations sont assemblées sur une chaine de montage robotisée, dans une usine de 17 000 m2. Le site a été inauguré en 1992. Plus de 2 millions de rations sont expédiées chaque année depuis ce site. Et près de 80 000 analyses y sont faites pour s’assurer de la qualité des rations ; une traçabilité est également mise en place.

Si les apports sont scrutés, l’armée essaie aussi de proposer des menus qui plaisent. C’est un équilibre à trouver. « Il faut trouver le juste milieu entre le goût des jeunes soldats et leurs besoins nutritionnels », valide l’armée. Chaque portion doit par exemple comporter 30 % de viande. Elle doit surtout répondre aux contraintes opérationnelles. Elle est étanche et très solide. Elle doit pouvoir se conserver sous les chaleurs de plomb et par un froid extrême. Et on ne doit pas dépendre d’une date de péremption ; la durée optimale d’utilisation est de 2 ans. On doit pouvoir les transporter facilement dans un sac, sans les éventrer, et pouvoir les parachuter sur une zone inaccessible. 1 million de ces rations sont stockées en France et accessible. Les préfets peuvent les mobiliser, en cas de catastrophe naturelle, comme des inondations par exemple.

Il est 21 h. C’est l’heure de boire un thé, avant d’aller se coucher sous la bâche, un campement rudimentaire, mais efficace. Un petit plaisir après une très longue marche. Une manière de se réchauffer alors que la pluie s’annonce. La majorité de la compagnie s’endort, pendant qu’une poignée de soldats dépense encore de l’énergie en assurant la garde. Avant de reprendre la route le lendemain. Rassasiés. Car comme le rappelait Napoléon Ier : « Une armée marche avec son estomac. »