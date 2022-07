Sur le pied de guerre avec les soldats du 35e régiment d’infanterie [photos]

Avec la fatigue accumulée, le chef de file opte pour un chemin « plus roulant ». On va descendre dans le talweg pour rejoindre Bussang, puis Saint-Maurice-sur-Moselle. On rattrape une route. On se met en colonne. Par deux. Et on trace. À 12 h 30, une pluie s’invite dans la chaleur moite. Au cœur du village vosgien se dévoile un abris. Le capitaine Julien ordonne de s’y réfugier. Il donne 15 minutes. Le temps d’avaler un bout. On sort la ration de combat. Ce sera un risotto de porc aux champignons, en ce qui me concerne. On le mangera froid. Pas le temps de sortir le kit pour le réchauffer. Pendant cette pause, à chacun sa technique. Certains en profitent pour dormir, d’autres pour avaler quelques aliments énergétiques et les derniers un vrai repas.

« Remballez tout, ordonne le capitaine Julien. Il est 12 h 48. Sac au dos ! » La route est encore longue jusqu’au plain de la Gentiane, l’objectif de la journée. « Allez, on ne perd pas de temps », interpelle-t-il. La voix est distincte. Le ton, ferme. Le message, clair. Pas besoin d’hurler. Dès qu’il parle, on s’exécuté. Comme un seul homme. « 20, départ », annonce-t-il alors, s’adressant ainsi au chef Matthieu, qui continue de mener la danse.

Il est 12 h 56. La compagnie pause le pied sur la voie verte qui relie Bussang à Saint-Maurice-sur-Moselle. Mais elle n’a de verte que le nom ; le goudron fait monter drastiquement la température. On déroule, à un rythme élevé. Le convoi s’étire déjà. Certains marquent le pas. À la pause suivante, à l’ombre d’un hangar de Saint-Maurice-sur-Moselle, la fatigue se fait de plus en plus présente. La chaleur assomme. Mais la difficulté est encore devant nous : 600 mètres de dénivelés positifs jusqu’au sommet du ballon d’Alsace, sur 5 km.