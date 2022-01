Le chômage à son plus bas niveau depuis 10 ans en Bourgogne-Franche-Comté

On observe aussi que les demandeurs d’emplois qui ont retrouvé un emploi étaient inscrits depuis moins d’un an à Pôle emploi. Alors le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A, B et C a reculé de 5,1 % en un an, le nombre de demandeurs de ces trois catégories inscrits depuis plus d’un an au chômage n’a baissé « que » de 3 %. Si ce nombre a quand même baissé depuis un an, on voit qu’il est beaucoup plus important qu’il y a 10 ans. S’il y avait environ 70 000 demandeurs d’emplois de catégorie A, B et C inscrit depuis plus d’un an à Pôle emploi au 4e trimestre 2011, ils sont plus de 100 000 au 4e trimestre 2021.