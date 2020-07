L’appétit d’Amazon pour l’est de la France à l’épreuve des oppositions [Enquête]

Ballet incessant de camions, incitation à « surconsommer des produits manufacturés sur d’autres continents » au détriment du commerce local, précarité des emplois, évasion fiscale : les critiques à l’encontre de la multinationale de Jeff Bezos sont récurrentes. Dans le nord-est s’y ajoute la crainte de voir Amazon y implanter son « hub » pour l’ouest de l’Europe. « L’Alsace est en train de devenir un couloir à camions du fait du GCO (le Grand Contournement Ouest, autoroute en cours de construction pour désengorger Strasbourg, NDLR). Amazon est intéressé par les autoroutes et la présence de deux aéroports, Bâle-Mulhouse et Strasbourg », s’inquiète Pascal Lacombe, du collectif le Chaudron des alternatives.

Une implantation dans ces régions frontalières pourrait permettre à Amazon de livrer l’ouest de l’Allemagne et la Suisse, alors qu’outre-Rhin les plateformes logistiques se situent plutôt à l’est et que la Suisse privilégie le ferroutage pour le transport de marchandises. Le Grand Est était jusqu’à présent « un peu négligé » par Amazon, mais « la plaine d’Alsace offre des opportunités pour ce genre de projets », qui peuvent difficilement s’installer dans le Land allemand voisin du Bade-Wurtemberg, où densité de population et ancrage écologiste plus forts font obstacle à la consommation d’espace, analyse Raymond Woessner, professeur de géographie retraité, spécialiste des transports.

« On entend beaucoup les élus dire que si on refuse ces projets, ils partent à l’étranger, mais le dumping européen, c’est nous et les Belges qui le faisons », s’insurge Alma Dufour, en référence au « hub » de 200 000 m2 qu’un autre géant de l’e-commerce, le Chinois Alibaba, construit à Liège. Amazon, qui, avec une vingtaine de sites, se dit à l’origine de 30 000 emplois directs et indirects dans l’Hexagone, reconnaît s’y être développée « sur une épine dorsale qui va du Nord au Sud » et laisse des vides à l’Est et à l’Ouest.