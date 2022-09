L’ancien patron de la co-entreprise nucléaire GE-Alstom rejoint Neext Engineering

« Belfort dispose d’une compétence collective unique dans le développement, la conception et l’intégration de centrales électriques. Nous avons eu l’opportunité, il y a quelques années, de réunir des experts clés pour imaginer ce que pourrait être le futur de la production d’énergie de puissance. C’était le début de Neext Engineering », replace Jean Maillard, ingénieur généraliste, co-fondateur de la start-up et président.

Neext Engineering vise à être « un champion européen de l’ingénierie d’intégration proposant de nouveaux designs disruptifs de centrales nucléaires modulaires », alors que l’on recherche « des solutions de production d’énergie efficientes, durables et souveraines », indique le communiqué. « Les centrales nucléaires peuvent être plus petites, plus compactes et doivent devenir plus abordables, plus rapides à construire, proposer des applications de production électriques et non-électriques plus efficaces et s’adapter à des réseaux plus décentralisés ; tout cela sans compromettre la sureté et la sécurité », relève pour sa part Nicolas Moulin. La start-up veut répondre à ses enjeux en apportant son expertise de l’intégration.

La société discute déjà avec des acteurs « de premier plan » de la filière nucléaire pour le développement de ces solutions innovantes, « à destination de l’industrie des petits réacteurs modulaires ». Neext Engineering va concourir à l’appel à projets France 2030, pour lequel les innovations liées aux SMR sont dotées de 500 millions d’euros.