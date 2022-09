Une start-up belfortaine se lance dans les petits réacteurs nucléaires

« Tout a commencé par une intuition », confie Jean Maillard, ingénieur généraliste, qui devient président de Neext engineering, dont le lancement officiel est programmé ce mercredi 21 septembre. Une intuition qui consiste à dire que le nord Franche-Comté dispose de toutes les compétences pour se lancer dans le développement des petits réacteurs nucléaires modulaires, plus connus dans sa version anglaise de small modular reactor (SMR). « Nous nous appuyons sur une compétence collective, un savoir-faire d’intégrateur propre au nord Franche-Comté, qui a 40-50 ans », insiste Alexis Sesmat, autre membre fondateur, délégué syndical Sud Industrie à General Electric.

Les SMR développés par Neext Engineering auront une puissance de plusieurs dizaines et plusieurs centaines de megawatts. Le défi de la société est de proposer une solution de centrales à vendre sur catalogue, « plus modulaires et avec une mise en route plus rapide » que les centrales nucléaires actuellement proposées explique Philippe Petitcolin, président d’Apsiis, délégué syndical CFE-CGC et membre fondateur de la start-up. L’équipe s’inspire du modèle de fonctionnement de l’entité turbines à gaz de General Electric, à Belfort, qui vend des centrales électriques à gaz. « Nous voulons changer d’échelle en termes de délai », précise la start-up.

« Nous passons d’un réacteur nucléaire innovant à une centrale nucléaire innovante », replace Jean Maillard. « Nous allons utiliser le digital comme levier pour être plus agile et plus performant », indique-t-il. Et d’ajouter : « Nous allons proposer un design innovant pour ces petites centrales nucléaires. L’une des clé de l’innovation est de réinventer la manière de concevoir l’installation. »