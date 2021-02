La lutte contre les stupéfiants toujours dans le viseur des forces de l’ordre

Les périodes de confinement et la mise en place du télétravail a fortement bousculé les habitudes de déplacement. Les chiffres de l’insécurité routière s’en ressentent. On observe une baisse de 9 % des infractions liées à l’utilisation du téléphone au volant entre 2019 et 2020 et – 20 % pour les infractions liées à des infractions de conduite sous l’empire de l’alcool. Par contre, on observe une très forte hausse des suspensions de permis de conduire pour la vitesse, qui sont passés de 55 à 145 (+ 163 %). En 2021, une expérimentation est lancée avec la mise en place de radars urbains – appelés équipements de terrain urbain – qui ne flashent pas. De même, on ne sait pas quand ils sont actifs ou non. La préfecture rappelle que tenir le téléphone à la main est puni d’une amende de 135 euros et de la perte de 3 points. Mais, depuis le 22 mai 2020, un retrait de permis est possible si cette infraction est constatée simultanément à une autre. La suspension peut aller jusqu’à 6 mois (notre article). Une voiture banalisée, pilotée par une entreprise privée conventionnée avec la gendarmerie nationale, va aussi sillonner les routes du département pour traquer les comportements délictuels dès cette année.