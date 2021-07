La liquidation de l’équipementier auto MBF confirmée en appel

La suspension de la liquidation semblait de toute façon très improbable : elle aurait en effet empêché les licenciements, qui doivent intervenir dès le 10 juillet, et donc le paiement du chômage et des indemnités aux salariés, et contraint de ce fait l’entreprise à payer les salaires.

Or MBF n’a « aucune trésorerie » pour payer les salaires, avait fait valoir lors de l’audience à la Cour d’appel, mardi, le liquidateur judiciaire, Thibaud Poinsard, soulignant que, depuis la procédure de redressement, le 4 novembre, l’entreprise avait encore accumulé 3,3 millions d’euros de dettes

supplémentaires. « C’est la débandade », avait-il conclu.

Cette procédure à Dijon est indépendante de l’enquête ouverte par le parquet de Lons-le-Saunier pour « abus de biens sociaux », en raison notamment « de mouvements de fonds suspects ».