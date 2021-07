MBF: décision mercredi sur la demande de suspension de liquidation

La cour d’appel de Dijon se prononcera demain, mercredi 7 juillet, sur la demande de suspension de la liquidation prononcée le 22 juin contre la fonderie automobile MBF Aluminium, qui emploie 270 personnes. Le jugement a été mis en délibéré à mercredi « à partir de 16h », a indiqué Lucette Broutechoux, première présidente de la cour d’appel, ce mardi à la fin d’une énième audience judiciaire concernant ce dossier sensible.

MBF, basée à Saint-Claude (Jura), avait été déclarée en liquidation judiciaire le 22 juin, suite à l’absence de repreneur. Le Comité social et économique (CSE) de l’entreprise a déposé un recours contre cette décision, mais la Cour d’appel de Dijon ne se prononcera pas avant le 14 octobre, poussant les salariés à demander, d’ici là, une suspension de la liquidation.

« Si nous sommes liquidés, les salariés vont être licenciés et ils vont partir. On craint alors une perte de notre savoir-faire », a expliqué à l’AFP Nail Yalcin, délégué CGT et membre du CSE.

Or, le syndicaliste compte toujours mener à terme un projet de Scop (Société coopérative et participative), avec les salariés, afin de « donner une seconde vie » à la fonderie. « On peut être opérationnel dès la rentrée », a-t-il assuré, reconnaissant cependant qu’il « manquait » encore « la volonté de l’État et des constructeurs » Renault et Stellantis (ex-PSA), qui ont retiré leurs commandes de carters moteurs à MBF.

La présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, a de son côté réitéré, dans une lettre à la cour, son « engagement intact » à accorder une subvention de 1,8 million d’euros à MBF pour soutenir un projet de reprise.