La guerre en Ukraine fragilise une économie qui était bien orientée

Sur les orientations 2022, l’industrie projetait une hausse du chiffre d’affaires de 7,4 % en Bourgogne-Franche-Comté, ralentie par le secteur du matériel de transport, toujours pénalisé par la crise des semi-conducteurs particulièrement vive dans l’industrie automobile, comme on le déplore encore à l’usine Stellantis de Sochaux (lire notre article). Pour autant, l’industrie a continué d’investir en 2021, malgré les difficultés liées aux matières premières et aux problématiques de recrutement, ce qui lui confère une certaine assise ; en 2021, les investissements dans l’industrie ont augmenté de 10 % dans la région. Dans le Territoire de Belfort, la crise ukrainienne se fait déjà ressentir dans l’industrie locale, comme à Alstom où le contrat de 130 locomotives est fortement compromis (lire notre article).

2022 doit surtout être l’année de reprise et de rattrapage du secteur des hôtels-restaurants-loisirs, où l’on projette une hausse de 36,5 % du chiffre d’affaires en 2022, en Bourgogne-Franche-Comté. Les professionnels du secteur de la construction tablent plutôt sur une stabilité de la production, particulièrement marquée en 2021 par la hausse des matières premières. En 2021, le chiffre d’affaires global du secteur a augmenté de 15,2 %. Mais il doit être relativisé, face à la hausse des coûts, qui a pu gonfler les factures finales. « En 2021, il y a eu un rebond sur la demande, mais une tension sur l’offre », résume Marie-Claire Staquet. Entre avril 2020 et novembre 2021, on a enregistré, à l’échelle mondiale des hausses de 63 % des prix des métaux industriels, de 67 % des matières premières du secteur agricole et de 205 % de l’énergie.

Si la crise ukrainienne limite la visibilité, les entreprises s’appuient cependant sur un bilan 2021 solide. Plus de 80 % d’’entre elles affichent des exercices bénéficiaires.