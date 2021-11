5 chiffres sur la reprise économique dans le Territoire de Belfort

La Banque de France est une institution indépendante, membre de l’Eurosystème. Les succursales départementales de la Banque de France interviennent notamment dans les problématiques de surendettement et dans les médiations de crédit des entreprises. Sa connaissance fine du tissu économique lui permet d’être un acteur clé du comité de suivi départemental de sortie de crise. Toutes les entreprises enregistrant un chiffre d’affaires de plus de 750 000 euros doivent transmettre leur bilan annuel à la Banque de France. 401 entreprises sont concernées dans le Territoire de Belfort. Les prévisions annoncées par la Banque de France sont notamment issues d’une enquête réalisée tous les mois auprès de 8 500 entreprises, de toutes les tailles, de tous les secteurs et de toutes santés économiques. Elle est réalisée les deux derniers jours du mois et les trois premiers du mois suivant. On regarde l’activité, les prix, la marge, la trésorerie. Ensuite, des systèmes de modélisation permettent d’avoir des projections. Cette méthode a fait ses preuves au cœur de la crise. Lors de la crise, on a pu observer la précision des prévisions de la Banque de France et la pertinence de ses outils et méthodes. À l’échelle locale, les succursales ont aussi des missions d’éducation financière, économique et budgétaire, pour tous les publics.