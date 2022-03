Stellantis : encore des séances annulées à l’usine de Sochaux

Les tournées de travail du matin des mardi 8 et mercredi 9 mars sont annulées à l’usine Stellantis de Sochaux, apprend-t-on auprès de la direction du site de Stellantis, soit deux tournées, sur les six tournées initialement programmées sur ces deux journées. Les allègements d’horaire programmés dans le calendrier sont aussi annulés. Trois tournées avaient déjà été annulées en fin de semaine dernière (lire notre article). Le site n’avait plus été touché par la pénurie des semi-conducteurs depuis le mois de septembre ; en 2021, une centaine de séances de travail avaient été annulées à cause de cette crise d’approvisionnement. Selon Stellantis, cet arrêt est bien le résultat de la pénurie de semi-conducteurs et n’est pas liée à la guerre en Ukraine.