La feuille de route de Damien Meslot pour le pôle métropolitain

« Ce pôle métropolitain a eu une mise en place laborieuse. » En quelques mots – mais qui a nécessité un trop long discours – Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération et ancien président du pôle métropolitain, a résumé la situation du pôle métropolitain. Peu visible. Flou dans ses missions. Exsangue dans ses capacités, avec un budget de 440 000 euros et 5 salariés dont trois chargés de mission et bientôt un apprenti. Depuis quelques mois, l’horizon s’est toutefois éclaircie ; les actions se multiplient, notamment dans le domaine de la santé ou dans l’amorce d’un syndicat des transports à l’échelle du nord Franche-Comté.

L’institution, créée le 1er septembre 2016, a besoin d’un nouveau souffle. Mais surtout de décoller. « Il faut la construire », adhère Charles Demouge, dans son discours de passage de témoin, avant d’inviter à le faire de manière « unie et solidaire. » Le pôle métropolitain accueille 32 élus et 32 suppléants, représentants de Pays de Montbéliard Agglomération (15 élus), du Grand Belfort (11 élus), de la communauté de communes Sud Territoire (2 élus), de la communauté de communes Nord Territoire (2 élus) et de la communauté de communes du pays d’Héricourt (2 élus).

Ce souffle, c’est justement le message qu’a voulu faire passer Damien Meslot. Le président du Grand Belfort a été élu président du pôle métropolitain. Unique candidat, il a recueilli 28 suffrages sur 32 votants. Le nord Franche-Comté, territoire régional le plus industrialisé pesant 310 000 habitants, n’est pourtant pas « reconnus », déplore le nouveau président. « La population et les acteurs économiques n’identifient pas suffisamment notre Pôle métropolitain », poursuit-il dans son allocution. Pour le contrer, il veut impulser une « nouvelle dynamique », en mettant « en œuvre des réalisations concrètes immédiates », tout en se projetant « à 20 ans ».