La 103 fête ses 50 ans au musée de l’Aventure Peugeot

Qu’est-ce qui est orange, qui fait un bruit de tronçonneuse emballée, qui sent fort l’huile deux-temps brûlée et qui déclenche des vagues de nostalgie chez bon nombre de sexagénaires ? La Peugeot 103 bien entendu ; car, n’en déplaise aux fâcheux, on dit « une 103 » comme « une meule », « une brêle », « une chiotte » ou même « une mob », certainement pas « un 103 » comme « un cyclomoteur », terme administratif abhorré des ados de l’époque.

Cette question de genre étant tranchée, revenons sur celle qui, de 1971 à 2006, a fait les beaux jours de générations d’ados en leur apportant la liberté de déplacement. Les exigences administratives des années 70 et 80 – et la sécurité routière, hélas – étaient à des lieues de ce qu’elles sont aujourd’hui. Pour enfourcher une 103 et pétarader gaiement vers le lycée, le bistrot, l’usine ou le bal monté, il suffisait d’avoir 14 ans. Pas même le BSR (brevet de sécurité routière), apparu en 1996. Pour qui a eu 20 ans avant 1985, la principale formalité consistait à personnaliser l’engin. Car à sa sortie de l’usine de Beaulieu-Mandeure, la bête n’était pas présentable en l’état. Le traitement minimum passait par l’installation d’un long pot d’échappement chromé et d’un phare rond plus typé moto. Une coupe courte infligée aux garde-boues et une personnalisation de la peinture ne pouvaient pas nuire. Et puis, les pédales ! Que de trésors d’imagination déployés pour dissimuler ces excroissances aussi inutiles qu’obligatoires.

Ces menues adaptations faites, les bricoleurs les plus téméraires s’attaquaient au moteur. À coups de pistons limés et de carburateurs de fort diamètre, celui-ci était prié de délivrer plus que ses 1,9 CV d’origine et d’emmener l’engin au-delà des 45 km/h réglementaires… Un minimum pour résister à l’aura des RS3 et BB sport, certes 10 ans plus vieilles mais équipées d’une boîte de vitesse. Sans parler des Gitane-Testi et autres torpilles italiennes. Bref, une 103 dans les années 70 et 80, c’était autant un élément de personnalité qu’un véhicule.