Jura : nouveau sursis de deux semaines pour la fonderie MBF Aluminium

Le tribunal de commerce de Dijon (Côte d’Or) a repoussé de quinze jours le sursis d’un mois qu’il avait accordé fin mars à l’entreprise, ont indiqué Nail Yalcin et Saverio Vadala, les porte-paroles de l’intersyndicale CGT-Sud-CFDT-FO par courriel à l’AFP. MBF Aluminium emploie 257 salariés permanents et 300 avec ses effectifs temporaires, pour la production de carters de moteurs et éléments de boîtes de vitesse.

Le report accordé à l’issue de l’audience doit laisser le temps aux candidats repreneurs qui se sont manifestés de préciser leur projet et à d’éventuels autres de se présenter, selon MM. Yalcin et Vadala. Deux investisseurs privés ont déposé mardi respectivement une offre et une lettre d’intention de reprise, ont indiqué les deux représentants syndicaux, qui les ont toutefois jugées fragiles, car reposant sur un engagement financier minimal.