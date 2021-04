Sochaux : les salariés jurassiens de MBF interpellent la direction de Stellantis

La semaine dernière, le tribunal de commerce de Dijon a accordé un sursis d’un mois à l’entreprise pour finaliser un projet de reprise, alors qu’elle est en redressement judiciaire depuis le moins de novembre. Le 27 avril, la justice commerciale prendra « une décision définitive », rappelait alors l’AFP. L’entreprise, qui compte environ 250 permanents, comptabilisait plus de 1 200 salariés il y a 20 ans rappelle la CGT.

Depuis la mise en redressement judiciaire, personne n’a formulé d’offre de reprise regrette Nail Yalcin, malgré quelques marques d’intérêt. Candidat pressenti, l’investisseur américain Hugh Aiken, propriétaire de plusieurs fonderies dont celle de Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin), avait confirmé fin mars à l’AFP avoir renoncé à déposer une offre. « Personne n’a souhaité [faire d’offre] faute d’engagements concrets des constructeurs français », déplore le délégué syndical CGT. Les salariés reprochent un désengagement des deux constructeurs automobiles.

Les salariés sont en grève depuis le 31 mars, critiquant notamment « le désengagement de PSA et de Renault des commandes de pièces de fonderie », note Jérôme Boussard, de la CGT de Stellantis Sochaux. Selon Nail Yalcin, les deux constructeurs ne communiquent pas assez de « visibilité sur les volumes ». Ils sont venus ce mardi matin pour se faire entendre, montrer qu’ils existent et « interpeller Carlos Tavares ». « Distribuer 3 000 euros d’intéressement, c’est bien, mais à quel prix ! » lance Nail Yalcin, estimant que les entreprises françaises sont sacrifiées sur l’autel de la rentabilité, au profit de sociétés espagnoles ou polonaises. « Les sous-traitants français doivent aussi vivre », scande le leader syndical. Nail Yalcin craint également une concurrence accrue entre sous-traitants, du fait du mariage entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) qui a créé le groupe automobile Stellantis au mois de janvier.