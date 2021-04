Marie-Guite Dufay lance un plan de sauvetage de la fonderie MBF Aluminium

La fonderie MBF Aluminium, à Saint-Claude, dans le Jura, emploie 200 personnes. Ses deux principaux clients sont Renault et Stellantis. Ce fournisseur fabrique des pièces de moteur pour les deux constructeurs français. Elle est actuellement placée en redressement judiciaire et sa liquidation pourrait être prononcée le 27 avril. La volonté est d’éviter cette liquidation. Les salariés, eux, sont en grève.



Selon un document de travail que Le Trois a pu consulter, Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, lance un plan de sauvetage, « afin d’apporter une aide financière permettant de verser les salaires du mois d’avril », peut-on lire dans ce document, qui est l’ébauche d’un communiqué de presse. Le conseil régional a été sollicité par les administrateurs judiciaires. Dans une lettre que Le Trois a pu lire, les administrateurs sollicitent la région pour un soutien financier de 500 000 euros, glissant, que selon eux, « un sauvetage est possible ». Le document de Marie-Guite Dufay évoque « trois potentiels repreneurs ». Et cette aide doit permettre de leur accorder un délai supplémentaire pour préciser le projet et le déposer, avant leur examen.