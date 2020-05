Jean-François Chanet : « La lutte contre les inégalités est l’une des missions de l’école »

Les premiers élèves de l’académie retournent à l’école ce jeudi 14 mai. Une étape forte du déconfinement progressif entamé lundi 11 mai. « La lutte contre les inégalités a toujours été́ l’une des premières missions de l’École dans notre République, indique le recteur d’académie, Jean-François Chanet, dans un message aux élèves et parents d’élèves des écoles primaires. C’est la fidélité́ à ce combat de toujours pour le droit à l’instruction de chaque enfant qui a justifié́ cette décision. » Pour le recteur, il « importe » que les plus fragiles, les élèves en situation de handicap, les élèves décrocheurs ou en risque de décrochage « retrouvent le chemin de l’école ». « Il faut aussi consolider les acquis pour celles et ceux qui se trouvent à un moment charnière de leur scolarité́ », insiste-t-il. Grande section de maternelle, CP et CM2. Ces élèves sont prioritaires pour reprendre l’école. « La circulation du virus est toujours active. Nous nous devons donc de rester vigilants et de prendre toutes les précautions nécessaires. La santé des élevés comme de tous les adultes qui les accueillent dans les écoles est et restera notre première priorité́ », indique le recteur.