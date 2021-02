C’est un coup dur. Les organisateurs de festivals ont rencontré ce jeudi la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Ils attendaient des réponses pour se préparer à l’organisation de leur festival dans le cadre de la crise sanitaire de la covid-19. Ils en ont eu. Et pas forcément rassurantes. La ministre a annoncé que les festivals de l’été ne pourront pas accueillir plus de 5 000 personnes et devront le faire sous un format assis.

« Je ne peux pas vous dire que les Eurockéennes sont annulées. On garde un espoir que la situation s’améliore », a déclaré ce vendredi matin Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes, sur BFM TV. Il a aussi confirmé que ces conditions dictées par la ministre de la Culture ne permettaient pas d’assurer l’affiche et de faire venir les artistes. « On était en train de construire une ville et on nous demande finalement de construire un hameau », a-t-il imagé.

D’autres festivals, comme le Hellfest, ont déjà annoncé qu’ils annulaient l’édition 2021.