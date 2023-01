Hydrogène : Stellantis veut entrer au capital de Symbio

Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin leader des piles à combustible, et Stellantis ont entamé « des négociations exclusives » pour que le constructeur automobile prenne une participation au capital de l’entreprise du domaine de l’hydrogène. « La feuille de route technologique de Symbio s’intègre parfaitement aux plans de Stellantis concernant le déploiement de solutions hydrogène en Europe et aux États-Unis », a déclaré Carlos Tavares, p-dg de Stellantis, cité par un communiqué de presse commun des entreprises. « Cette avancée nous permettra d’accélérer le développement et la commercialisation de produits à faibles émissions pour nos clients, en complément des véhicules électriques traditionnels », a-t-il ajouté. « Cette nouvelle configuration permettra à Symbio d’accélérer sa croissance et de renforcer sa présence à l’échelle mondiale », a confié, pour sa part, Patrick Koller, p-dg de Faurecia.