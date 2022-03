Hydrogène : les 15 entreprises françaises retenues par le projet d’intérêt européen sont connues

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a annoncé la sélection de 15 projets hydrogènes français transmis à la Commission européenne pour instruction, dans le cadre du projet important d’intérêt européen commun (PIIEC). Ces entreprises répondent aux critères pour développer un hydrogène renouvelable et bas carbone au niveau européen. Parmi les projets sélectionnés : Faurecia à Étupes et Mcphy à Belfort. Lors de sa venue à Belfort, le 10 février dernier, Emmanuel Macron avait d’ores et déjà annoncé des investissements massifs pour ces deux entreprises. En effet, ils s’élèveront à 114 millions d’euros pour Mcphy, et 246 millions pour Faurecia (voir notre article). Ce dispositif européen permet de contourner les règlements sur la libre-concurrence et facilite l’accompagnement des États sur des projets structurants, ici l’hydrogène. Ils peuvent soutenir plus fortement leurs entreprises.



Les autres industriels sont John Cockerril à Aspach-Michelbach (Haut-Rhin), mais aussi Alstom, Alstom Hydrogène, Elogan, Genvia, Symbio, Arkema, Plastic Omnium, Hyvia, Air Liquide Normand’Hy et Dunkerque, Arcelor Mittal, Hynovi ou encore Masshylia.

Le but de cette sélection : accélérer le processus d’investissement de l’hydrogène pour répondre « aux enjeux climatiques de plus en plus pressants », expose Philippe Boucly, président de France Hydrogène. Mais aussi pour « renforcer notre souveraineté technologique et énergétique à l’aune des temps troublés que nous vivons », analyse Philippe Boucly.