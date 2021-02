Hydrogène : Faurecia collabore avec Renault sur les systèmes de stockage

« Ce partenariat est une illustration importante de notre vision commune concernant l’expansion de l’utilisation de l’hydrogène comme pierre angulaire de la transition énergétique et de la mobilité zéro émission », se réjouit Mathias Miedreich, vice-président éxécutif de Faurecia clean mobility. Selon lui, la technologie hydrogène pour les véhicules doit prendre une place importante dans le mix des motorisations d’ici 2030.

« Cette collaboration sur les réservoirs à hydrogène s’inscrit dans notre stratégie visant à offrir une solution hydrogène prête à être commercialisée sur le marché du véhicule utilitaire léger et à atteindre une part de plus de 30 % de ce marché en forte croissance en Europe », commente de son côté Gilles le Borgne, directeur de l’ingénierie du groupe Renault. Son ambition, « construire une offre unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la pile à combustible et de l’hydrogène vert, ainsi que de nouvelles d’activités génératrices de valeur en France ».