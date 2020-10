Haute-Saône : les restrictions d’usage de l’eau sont levées

La période de reproduction des salmonidés va débuter dans les cours d’eau de 1re catégorie. « Mais du fait de la sécheresse estivale, aggravée par les réitérations successives de ces dernières années, ces cours d’eau restent très fragiles et vulnérables d’un point de vue environnemental, et notamment vis-à-vis des vidanges de plans d’eau, alerte la préfecture. Aussi, pour éviter tout désordre sur ces milieux naturels fragilisés, il est recommandé aux propriétaires d’étangs en liaison avec des cours d’eau de 1re catégorie, de repousser les vidanges après le 1er avril2021, et en tout état de cause, d’avoir une vigilance accrue sur les conditions de vidange qui doivent s’accompagner des précautions adaptées ».

Les vidanges de plan d’eau nécessite une déclaration préalable à la police de l’eau, du service environnement et risques de la direction départementale des territoires (ddt-eau@haute-saone.gouv.fr)