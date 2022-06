« Guerre de territoire » entre trafiquants à Besançon : jusqu’à 10 ans de prison

Considéré comme le leader, Youssouf Abdou, 25 ans, a été condamné à 10 ans, la peine maximale qu’il encourait. « Le tribunal a estimé que vous étiez le dirigeant principal de ce groupement et que vous faisiez le lien entre tous les protagonistes », a expliqué le président du tribunal correctionnel de Besançon, Guillaume de Lauriston. Son frère, Omar Abdou, 27 ans, a lui aussi été condamné à 10 ans de prison, le tribunal ayant « la conviction » qu’il est « un trafiquant de stupéfiants ». Récidiviste, il encourait 20 ans. Il a été relaxé des faits d’association de malfaiteurs pour les fusillades.

Depuis lundi, sept prévenus de 23 à 30 ans étaient jugés pour « association de malfaiteurs », « trafic de stupéfiants » et « violences volontaires aggravées, en réunion et avec arme ». Quatre autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 3 à 9 ans de prison, le dernier étant totalement relaxé, comme le réclamait son avocate, Me Ornella Spatafora.