Gregory Pastor (CGT) : « Il y a un désengagement total de General Electric en Europe »

C’est assez simple. Il y a un désengagement total. On abandonne le marché du neuf, car il n’y en a pas en Europe ; rien n’est donc donné aux entités orientées vers le neuf pour se développer. L’Europe n’est que positionnée sur les services, là où on peut marger le plus. L’Europe sera principalement spécialisée pour répondre au parc existant, et non pas pour le renouveler. [En Europe], General Electric s’oriente vers l’éolien, qui n’est pas un marché mature, comme peut l’être le gaz. C’est un marché en devenir. Les PSE actuels financent ces investissements. Mais les choix de l’éolien sont des choix financiers, car c’est sur la maintenance que l’on réalise des marges. Et l’éolien n’est pas cher à produire. La deuxième question concerne le positionnement de General Electric par rapport à l’intérêt que nous pouvons avoir vis-à-vis de la transition énergétique. Mais le profit passe d’abord. Pourtant, nous avons des entreprises utiles. Prenons l’exemple d’Hydro : il n’y a pas mieux en énergie décarbonnée. Le gaz, on en a besoin face à l’intermittence de l’éolien. Enfin, dès que tu as un client et un fournisseur, tu as forcément du réseau. Et nous avons l’entité Grid.