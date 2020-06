General Electric : un accord signé pour éviter les délocalisations

Sans surprise, la CGT n’a pas signé cet accord. Elle n’a montré son mécontentement que ce vendredi matin. « Après lecture du document, la CGT est en mesure d’annoncer que le dispositif est une arnaque complète », dénonce le syndicat, dans une pétition lancée pour ne pas toucher aux congés. Le syndicat évoque un problème dans l’accord, à l’article 3. « Sous le sceau des conditions résolutoires, la direction garde toute latitude pour transférer quand elle veut le travail ! » dénonce la CGT. Ce qui était vrai… jusqu’à ce vendredi matin. Cet article a disparu de l’accord signé en fin de matinée confirme une source syndicale. « C’est le point sur lequel on discutait depuis deux jours. C’était inacceptable », confie Philippe Petitcolin, de la CFE-CGC, et secrétaire du comité social et économique (CSE).

« Nous défendrons nos droits, nous exigeons le maintien et la prise de nos jours de congés et d’RTT acquis sans contrepartie et nous utiliserons tous les moyens nécessaires et utiles dans le cadre du rapport de force », prévient toutefois la CGT dans son tract.

Tous les syndicats sont d’accord pour dire que cette délocalisation aurait « dégradé la compétitivité » du site de Belfort. L’enjeu, dorénavant, est de discuter le projet industriel. « L’intersyndicale attend du groupe américain des engagements en termes d’emplois, d’investissement et de budget de développement sur les 10 axes du projets industriels lors de la prochaine réunion du comité paritaire de suivi des accords du 21 octobre 2019, qui se déroulera le mercredi 24 juin à Bercy », concluent Sud Industrie et la CFE-CGC. L’épisode de ce projet de transferts a sûrement fait perdre beaucoup de temps. Mais un syndicaliste, souhaitant conserver l’anonymat, de susurrer : « Il est de bon ton de signer cet accord avant d’aborder le projet industriel, pour montrer aux Américains qu’il y a des discussions avec les organisations syndicales. »