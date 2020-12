General Electric : l’intersyndicale interpelle Emmanuel Macron sur la filière nucléaire

« Nous ne pouvons qu’approuver cette exigence que nous portons depuis plus d’un an et autour de laquelle nous mobilisons avec notre carte-pétition : pas d’électricité sans industrie, pas de choix citoyen sans maîtrise industrielle », écrit la section du Territoire de Belfort du Parti communiste français, en réaction aux déclarations de Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle a appelé à sauver Belfort et rappelé le caractère « stratégique » de cette filière, menacée par un nouveau plan social. « Pour garantir vraiment l’avenir des activités industrielles détenues actuellement par General Electric, cette reprise publique doit être associée à des projets industriels garantissant un mix électrique apte à répondre aux différents défis posés par l’exigence climatique, la précarité énergétique, et le risque de coupure d’électricité », demande le PCF. « Cette vision ambitieuse nécessite des moyens de financement nouveaux échappant aux logiques de rentabilité immédiate », écrit le parti.