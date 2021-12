General Electric : l’inquiétude des syndicats européens sur la scission du conglomérat

« L’éclatement du conglomérat aura des conséquences sur tous les salariés », estime le comité de groupe Europe de General Electric des entités Gas Power, Power Conversion, Steam Power et FieldCore, dans un communiqué de presse publié en fin de semaine dernière. Ce sont les représentants du personnel des 27 pays européens où est présent le conglomérat américain. En septembre 2020, 57 200 personnes étaient employées par GE en Europe, selon les représentants du personnel, qui annonçaient alors que 15 000 emplois avaient été perdu depuis 2015 sur le Vieux Continent (lire notre article). « Il est clair que la décision de Général Electric remet en cause, de fait, les projets industriels des entités et risque d’avoir à nouveau des conséquences négatives pour les salariés », écrivent les représentants du personnel.

Le 9 novembre, Larry Culp, p-dg de General Electric a annoncé aux salariés que le conglomérat se scinderait en trois entités : aviation (restant à 100 % GE, avec le nom) ; Healthcare (GE ne gardant que 19,9 % des parts), d’ici 2023 ; et Energy, d’ici 2024. Dans cette dernière, l’actuel dirigeant de la division, Scott Strazik, doit « regrouper les entités Gaz Power, Power Portfolio (Power Conversion, Steam Power) et Fieldcore, avec les entités de la division Renewable (Wind, Grid, Hydro, etc..) et Digital », détaille le communiqué des représentants du personnel. Ces derniers regrettent que rien ne soit clair dans ce projet. Et de pointer justement les conséquences pour les salariés, à la suite de l’éclatement : « partage de la dette ; maintien des pensions ; gestion des brevets ; futur des entreprises avec les conséquences sociales et les investissements prévus. » Et de poursuivre : « Nos entreprises, nos expériences et nos compétences sont pourtant le fruit d’une longue histoire collective industrielle Européenne. »